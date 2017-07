Bad-Dürrheim Trauer um Hotelier Günter Hug

Bad Dürrheim (wst). Günter Hug, Jahrgang 1936, war der Sohn eines Bad Dürrheimer Landwirts, seine Mutter betrieb eine Fremdenpension aus dieser entstand in der Hofstraße die Kurpension Hug, die er zusammen mit seiner Frau Rosemarie 1972 übernahm, die Pension ist mittlerweile geschlossen. Nach einer Lehre als Bäcker und Konditor arbeitete er für ein Jahr auf See sowie für längere Zeit im Ausland, und heiratete 1962 seine Frau Rosemarie. Der Verstorbene war Jahrzehnte lang in der Kommunalpolitik engagiert. 40 Jahre saß er für die CDU im Gemeinderat, elf Jahre war er erster Stellvertreter des Bürgermeisters, zudem saß er im Aufsichtsrat der Kur und Bäder und war 15 Jahre Mitglied im Kreistag. Auch in vielen Vereinen war er aktiv, so war er beispielsweise Mitbegründer der Leichtathletikabteilung des Turnerbundes und Vorstandsmitglied im Hotel- und Gaststättenverein. Sein schauspielerisches Talent bewies er beim Bürgertreff und auch an der Fastnacht.