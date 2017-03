Bad-Dürrheim Trachtenverein sehr aktiv

Bärbel Reith, die mit Rosemarie Löhrhoff die Kindergruppe betreut, konnte ebenfalls zahlreiche Termine aufzählen. Ein Highlight war für die Kinder das Mitwirken beim Trachtenumzug im Europapark in Rust. Auch bei den Heimatabenden sind die Kleinen mit dabei, und nicht zu kurz kommen Spaß und Spiel.

"Viele Aktivitäten – viele Einnahmen", konnte Kassierer Bernd Vollmer verkünden. Dennoch sollte nicht nachgelassen werden, neue aktive Mitglieder zu werben.

Beifall gab es für den Kassenprüfer Alexander Demold, der seinen Bericht in humorvoller Versform verfasst hatte.

Norbert Hartl, musikalischer Leiter der Gruppe, äußerte sich erfreut über die gute Zusammenarbeit mit dem Musiker Alexander Reusch. "Man kann sich aufeinander verlassen", betonte er. Mit der Formierung "Danzspiel und Gesang" gebe es für das eigene Programm zusätzliche Proben. Eingeübt werde derzeit ein Singspiel mit dem Titel "Hoffnung in die neue Welt". Es beschreibe das Schicksal der Auswanderer nach Amerika, aufgeführt werden soll es am 3. September in Neuhausen ob Eck.

"Wir haben jedes Jahr viel zu tun", stellte Dirigentin Emilia Bergmüller fest. Die Winterzeit werde genützt, um Neues einzustudieren. "Ihr macht es gut, ich bin zufrieden mit euch", lobte sie.

Bürgermeister Walter Klumpp bezeichnete den Verein als ein wichtiges Aushängeschild der Stadt, auch lobte er die spürbar gute Kameradschaft. "Darauf dürfen Sie stolz sein, denn es ist eine gute Grundlage für eine gute Vereinsarbeit", hob er hervor.

Einstimmigkeit gab es bei den Wahlen. Zum zweiten Vorsitzenden wurde Klaus Kammerer gewählt, zur Schriftführerin Eva-Maria Grießhaber.

Für seine zehnjährige Musikertätigkeit wurde Alexander Reusch geehrt, für zehn aktive Jahre Katja Meichelbeck, für 30 Jahre Bärbel Reith und für 50 Jahre in Abwesenheit Anneliese Rau.

Zum nächsten Auftritt treffen sich die Mitglieder am Sonntag, 26. März, beim Tanzfest im Villinger Münsterzentrum. Anlässlich des Trachtenmarktes wird am Sonntag, 18. Juni, der Festgottesdienst mitgestaltet, am Nachmittag findet ein Festumzug statt. Teilgenommen wird im Juli am "Tag der Trachten" auf der Kleinen Gartenschau in Bad Herrenalb. Auch das Mitwirken beim Lichterfest im Bad Dürrheimer Kurpark am 19. August ist selbstverständlich. "Darauf freuen wir uns schon sehr", bestätigte Monika Duffner.