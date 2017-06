Bad Dürrheim. Der Trachtenverein will seine Gäste auf eine kleine Reise durch den Schwarzwald mitnehmen. Der nächste Heimatabend findet statt am Donnerstag, 29. Juni, ab 20 Uhr im Kurhaus. Es werden Volkstänze aufgeführt, der gemischte Chor singt Volks- und andere Lieder, die Musikgruppe spielt und begleitet mit verschiedenen Instrumenten wie Akkordeon, Gitarre, Dudelsack und Querflöte. In wechselnder Besetzung, die Kindergruppe tanzt und zeigt das Können am Glockenspiel, zudem gibt es die eine oder ander Anekdote. Die Programmpunkte werden angesagt, ein gedrucktes Programm liegt nicht aus.