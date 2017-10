Bad-Dürrheim Totalschaden und Verletzung nach Unfall

Bad Dürrheim. Wie die Polizei mitteilte, ist dabei eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Ein 39-jähriger Kia-Lenker wollte der Friedrichstraße folgend die Kreuzung überqueren. Hierbei übersah der Mann jedoch eine 56-jährige VW Fahrerin, die auf der Schulstraße in Richtung Karl­straße unterwegs war. Auf der Kreuzung kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde die vorfahrtsberechtigte 56-jährige VW-Fahrerin nach links abgedrängt und kollidierte mit einem Brückengeländer. Bei dem Unfall wurde die 56-Jährige leicht verletzt und es entstand ein Totalschaden an ihrem VW Caddy. Dieser musste abgeschleppt werden. Der Kia des Verursachers wurde an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Insgesamt beläuft sich der an beiden Fahrzeugen entstandene Schaden auf geschätzte 20 000 Euro.