Bad-Dürrheim Tierwohl liegt ihr am Herzen

Bad Dürrheim (rtr). Die Auszubildenden des Kauflands in Bad Dürrheim fallen immer wieder durch soziale Projekte auf. Auf das Thema Nachhaltigkeit macht derzeit die 21-jährige Michaela Lang aufmerksam. In den vergangenen Monaten hat sie ein Konzept erstellt, um das vielschichtige Thema seit gestern und noch heute im Kaufland darzustellen. Es gibt Stände, die über Nachhaltigkeit und Projekte in diesem Zusammenhang informieren. Aktionen wie ein Glücksrad und Losverkäufe laden zum Mitmachen ein.