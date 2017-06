Bad-Dürrheim Therapieforum bietet Fortbildung für Mediziner an

Sie wenden sich an niedergelassene Ärzte sowie deren Kollegen aus Kliniken der Region. Wie im vergangenen Jahr sind sie kostenlos und bieten auch die Möglichkeit zum fachlichen Austausch. Die Fortbildungen sind bei der Ärztekammer zertifiziert, Teilnehmer erhalten Fortbildungspunkte.

Den Anfang macht am Freitag, 23. Juni, Karsten Böhm, leitender Psychologe an der Privatklinik Friedenweiler. Er ist Supervisor für Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), Desensibilisierung und Verarbeitung von belastenden Ereignissen durch Augenbewegung. Mit der EMDR-Methode, die auch an der Median Klinik St. Georg angewendet wird, können Traumafolgestörungen bei Erwachsenen sowie Kindern und Jugendlichen wirksam behandelt werden. In seinem Vortrag beleuchtet Böhm, der selbst Vorstandsmitglied von EMDRIA, der Fachgesellschaft für EMDR ist, die Behandlung von Zwangsstörungen mit dieser speziellen Therapieform.

Einen Blick in die Forschung, konkret in eine Prävalenzstudie zur Komorbidität bei Alkoholabhängigkeit, wirft am Freitag, 15. September, Tillmann Weber. In seinem Vortrag "Adhs im Erwachsenenalter und Sucht" beleuchtet er den Zusammenhang zwischen der Verhaltensstörung und der Abhängigkeit. Weber ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Chefarzt der Median-Klinik Wilhelmsheim in Oppenweiler, an der Frauen und Männer mit Abhängigkeit und schädlichem Gebrauch von Alkohol und Medikamenten behandelt werden.