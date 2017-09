Bad Dürrheim. Pettersson, ein alter, etwas schrulliger Mann, wohnt am Rande eines schwedischen Dorfes und verbringt den lieben langen Tag damit, in seinem Häuschen jede Menge ungewöhnlicher Apparate zu basteln. Eines Tages landet eine Schachtel mit der Aufschrift "Findus grüne Erbsen" bei ihm, und heraus springt ein kleiner sprechender Kater. So bekommt Pettersson einen Mitbewohner und tauft ihn auf den Namen Findus. Von nun an vergehen Petterssons Tage wie im Fluge, denn die beiden neuen Freunde erleben gemeinsam unzählige Abenteuer. Die Produktion ist für Kinder von vier bis zwölf Jahren und wird am Dienstag, 3. Oktober, aufgeführt. Die Vorstellung beginnt um 16 Uhr, Karten kosten sieben Euro normal und fünf Euro ermäßigt.