Bad-Dürrheim Teure Vorhaben

Tatsächlich würden in der mittelfristigen Finanzplanung größere Projekte berücksichtigt. Dieterle wies auf den derzeit diskutierten Neubau des Minara mit knapp neun Millionen Euro hin, außerdem den Neubau einer Kindertagesstätte in der Kernstadt und die Erweiterung der Halle in Oberbaldingen.

Die Kreditaufnahme in diesem Jahr liege noch bei Null, jedoch würden 4,2 Millionen Euro aus den Rücklagen entnommen. Im nächsten Jahr werde bislang von einer Kreditaufnahme von 9,7 Millionen Euro ausgegangen, im Jahr 2019 dann von 1,1 Millionen Euro und im Jahr 2020 noch 270 000 Euro, in den nächsten drei Jahren also ein Gesamtkredit von 11,1 Millionen Euro.