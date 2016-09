Bad-Dürrheim Termine koordiniert

Der Gesangverein hat sein Konzert für den 6. Mai terminiert, das Herbstfest soll vom 16. bis 18. September in der Ostbaarhalle stattfinden. Der Angelsportverein möchte am 25. Mai bei seiner bis dahin fertiggestellten Anglerhütte am Niederwiesensee erstmals in der über 30-jährigen Vereinsgeschichte ein Fischerfest veranstalten. Der auf Christi Himmelfahrt gelegte Termin soll laut Vorsitzendem Karl-Heinz Lachmann für Feste in den Folgejahren beibehalten werden. Die Feuerwehr bricht mit einer Tradition, indem sie nicht mehr wie gewohnt ihre Jahreshauptprobe am Montag, sondern erstmals am Samstag abhalten wird. Termin hierfür ist der 15. Oktober um 14 Uhr. Auch in Zukunft sollen die Hauptproben samstags stattfinden.