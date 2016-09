Bad-Dürrheim Termine koordiniert

Die Auftaktveranstaltung im neuen Jahr stellt der vom Musikverein gestaltete Seniorennachmittag am 6. Januar dar. Ihr Frühjahrskonzert haben die Musiker für den 6. April und das sommerliche Platzkonzert auf dem Rathausplatz für den 28. Juli sowie das jährlich stattfindende Herbstfest vom 9. bis 11. September terminiert.

Beim Gesangverein "Liederkranz" beginnen die Veranstaltungen am 20. Mai mit dem Frühjahrskonzert. Das Herbstfest findet am 22. Oktober statt, und am Sonntag 17. Dezember das traditionelle Adventskonzert in der evangelischen Kirche.

Die Fußballabteilung des TuS Oberbaldingen hält ihr Sportwochenende vom 23. bis 25. Juni ab. Die Turnabteilung des Vereins lädt zum Nikolausturnen am Sonntag, 3. Dezember, ein. Die Feuerwehr hat ihren Tag der offenen Tür für den 19. und 20. August geplant.