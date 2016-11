Bad-Dürrheim Tenöre auf Zeitreise

Große Stimme war bei Core ’ugrato zu vernehmen und Leidenschaft war bei Non ti scordar di me zu spüren. Der spanische Hit Granada war genau so vertreten wie Gerhard Winklers Schlager Capri Fischer. Ein Stadion hätte die Stimme Pietrzykowkis bei O sole mio füllen können und im Duett erklang Wien, du Stadt meiner Träume. Dann waren bekannte Melodien zu hören, wie das Wolgalied von Lehár. Everybody loves somebody erinnerten an Frankie Boy und Ob blond, ob braun wurde allen Damen im Saal gewidmet.