Bad-Dürrheim Tennisspieler starten in diesjährige Saison

In diesem Jahr nehmen fünf Mannschaften an den Verbandsspielen teil. Dies sind die Herren und Herren-60 jeweils als Vierer-Mannschaft. Die Juniorinnen-U 16 als Spielgemeinschaft mit dem TC Bad Dürrheim und TC Öfingen, die Damen in der Spielgemeinschaft mit Bad Dürrheim und eine neue Spielgemeinschaft mit den Junioren des TC Tuningen.

Die Herren-60 gewannen ihr erstes Spiel beim TC Unterkirnach mit 5:1. Die SG Bad Dürrheim/Hochemmingen (Damen) verloren dagegen ihr erstes Spiel gegen Pfaffenweiler mit 2:7. Die Herren verloren gegen Bräunlingen mit 5:1.

Durch den Schnuppertag hat der TC Hochemmingen nun fünf Jugend-Gruppen, die einmal in der Woche am Training teilnehmen. Dieses wird von Stephanie Stobbe geleitet. Außerdem ist es dem Verein gelungen, eine Kooperation mit der Realschule Bad Dürrheim einzugehen. Hier nehmen sieben Schüler einmal pro Woche am Training teil. Diese werden unter fachmännischer Leitung mit der gelben Filzkugel vertraut gemacht. Für die Herren und Herren-60 findet einmal in der Woche das Training statt. Für ein gesellige Beisammensein bleibt wie gehabt der Dienstag. Außerdem stellen sich am Montag drei Herren zur Verfügung, die mit den älteren Damen ein leichtes Training absolvieren, damit diese nicht ganz das Tennisspielen verlernen. Damit sind die Plätze des Vereins an allen Wochentagen gut belegt. Hinzu kommen noch an den Wochenenden die Verbandsspiele der drei Mannschaften.