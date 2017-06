Bad-Dürrheim Tempo-30-Zone auf 266 Metern

Bad Dürrheim-Öfingen (kal). Die Entscheidung zur Einrichtung einer Tempo-30-Zone fiel am Montag im Anschluss an eine Verkehrsschau, gab Ortsvorsteherin Astrid Schweizer-Engesser sichtlich erfreut bei der Ratssitzung bekannt.

Der unter evangelischer Leitung stehende Kindergarten in Öfingen liegt in der Ortsmitte und damit auch an der Hauptverkehrsstraße. Die Lage sowie das im Verlauf der Jahre gestiegenen Verkehrsaufkommen veranlassten die Ortsverwaltung und Elternvertreter in der Vergangenheit immer wieder, Vorstöße hinsichtlich einer Geschwindigkeitsreduzierung zu unternehmen. Dass die zahlreichen vergeblichen Anläufe nun doch von Erfolg gekrönt sind, wurde von den Ratsmitgliedern mit Erleichterung aufgenommen.

Die Gesetzesänderung soll mehr Sicherheit an Schulen, Kitas und Seniorenheimen bewirken und somit kann auch auf großen Hauptstraßen häufiger Tempo 30 angeordnet werden. Die Langsamfahrstrecken auf Durchgangsstraßen sollen aber nicht zu lang sein und auch nicht immer rund um die Uhr gelten. In der Regel seien die Abschnitte auf den unmittelbaren Bereich der Einrichtung auf insgesamt 300 Meter Länge zu begrenzen. Zudem sollen Tempo-30-Anordnungen soweit möglich auf Öffnungszeiten zum Beispiel einer Kita oder Schule beschränkt werden. Dies erhöhe die Einsichtigkeit und die Akzeptanz, heißt es aus dem Bundesverkehrsministerium.