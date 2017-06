Bad-Dürrheim TB-Jumpers erkunden Hauptstadt

Bad Dürrheim/Berlin. Voller Spannung und Ungeduld wartete die gut gelaunte Akrobatik-Gruppe "TB-Jumpers" des Turnerbunds 1911 Bad Dürrheim am vergangenen Freitagabend auf den Sonderzug "Baden" am Bahnhof Donaueschingen. Der Zug hatte wegen einer Panne leider eine Stunde Verspätung, aber Dank Unterstützung der schweizerischen SBB kam die gemischte Gruppe nach zwölf Stunden Fahrt im angehängten Partywaggon, in dem beste Stimmung herrschte, dennoch pünktlich am Samstagmorgen in Berlin an.

Traditioneller Festumzug

Nach einer kleinen, aber feinen Ruhepause nutzte die Gruppe den ganzen Tag die Möglichkeit, Berlin auf eigene Faust zu erkunden, ehe es dann abends zum traditionellen Festumzug mit Eröffnungsfeier am Brandenburger Tor ging. Die eigens dafür mitgenommene Turnerbund-Fahne, die in den vergangenen Jahrzehnten schon bei zahlreichen Deutschen Turnfesten zum Einsatz kam, wurde dabei stolz voran getragen.