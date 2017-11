Bad Dürrheim. Der Schwarzwaldverein organisiert am Samstag, 11. November, die Tausch- und Mitnahmebörse. Wie immer ist dabei das Foyer der Grund- und Werkrealschule in der Schulstraße der Veranstaltungsort. Die Erhaltung der Natur und damit verbunden, das Müllaufkommen zu verringern, ist dem Schwarzwaldverein wichtig. Mit der Tauschbörse ist es möglich, dass Güter, die nicht mehr gebraucht werden, einfach den Besitzer wechseln und somit in die Wiederverwendung gelangen und dabei ist das Motto: jeder kann bringen und jeder kann mitnehmen und das völlig unentgeltlich. Unterstützung findet diese Veranstaltung durch die Stadt Bad Dürrheim und das Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises. Warenannahme ist von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr, wobei jemand der sehr viel abzugeben hat, diese Waren bereits um 9 Uhr anliefern kann. Einlass zur Mitnahme für alle ab 10 Uhr.