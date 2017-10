Bad-Dürrheim Tanzen und töpfern im Bohrturm

Musik und Bewegung auf sehr experimentelle Weise bietet die diplomierte Rhythmiklehrerin und Pianisten Monika Opferkuch, Kinder ab der fünften Klasse können die JKS ab dem 15. Januar ansteuern. Eine Bewegungscollage soll erstellt werden, Lieblingsmusik, Instrumente, Bilder und Geschichten können mitgebracht werden. Acht eineinhalbstündige und in den frühen Abend reichende Projekteinheiten kosten 73 Euro.

Gerlinde Hummel-Höfflin leitet die Bad Dürrheimer Jugendkunstschule nicht nur, sie geht auch ganz praktisch ans Werk. Ihr am 10. November beginnendes frühabendliches Projekt Holzschnitzen findet nicht im Bohrturm, sondern in der Grund- und Werkrealschule statt und richtet sich an Kinder ab der fünften Klasse. Die Teilnehmer bilden eine Holzbildhauer-Gruppe und fertigen Skulpturen und Reliefs an, laut Hummel-Höfflin können auch gern "verrückte" Ideen realisiert werden. Die Projektteilnahme kostet 29 Euro zuzüglich zehn Euro Materialkosten. Kontakt zu Gerlinde Hummel-Höfflin und Anmeldungen per E-Mail gerlinde.hummel-hoefflin@gmx.de oder unter Telefon 0771/64621.