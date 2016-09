Bad-Dürrheim Tank-Service erweitert

Markus Stegmann geht davon aus, dass die Nutzerfrequenz mit der Zunahme von Elektrofahrzeugen ansteigen wird. Das von der Werkstatt bereitgestellte Fahrzeug hat bei voller Akkuladung eine Reichweite von 180 Kilometern. Zugänglich ist die Ladestation auf dem Betriebsgelände für jedermann während der Geschäftszeiten von 7.30 bis 18 Uhr.

Rund um die Uhr betätigt werden kann die seit August 2014 bestehende Ladesäule am Großraumparkplatz beim Rathaus, vorausgesetzt, man ist im Besitz einer Tankkarte des Betreiberunternehmens Energiedienst. Das dort in Bereich der Säule stationierte Fahrzeug, ebenfalls ein Renault Zoe, wird vom Carshearing-Unternehmen Stadtmobil in Freiburg vermietet. Nach Auskunft der Pressesprecherin Manuela Müller ist die Auslastung des Fahrzeuges so, dass es an seinem Standort noch verbleiben kann, was so viel heißt, dass noch reichlich Luft nach oben ist, um die Rentabilität zu erhöhen. Von Kurgästen oder Privatpersonen erfolgt selten eine Anmietung, eher von Firmen und der Kur-und Bäder GmbH. Erfreulich sei, dass eine ansässige Apotheke zum Stammkundenkreis zählt.

Andrea Meiers von der Kur-und Bäder GmbH bekräftigte, dass man die Entwicklung der Elektromobilität im Auge behalten und der Marktsituation entsprechend die Serviceleistungen ausbauen werde – wenn dies erforderlich scheint. Ein weiterer Service in Bad Dürrheim bietet der Media Markt. Hier können E-Bikes während der Ladenöffnungszeiten zwischen 10 und 20 Uhr aufgetankt werden.

Seit dem 2. Juli gibt es eine Kaufprämie für Elektroautos und Plug-in-Hybrid-Modelle. Der große Run auf die E-Auto-Förderung blieb jedoch aus. Laut dem für die Prämie zuständigen Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) haben seit dem Start des Förderprogramms 3027 Antragssteller den Zuschuss erhalten. Davon 1973 für reine batterieelektrische Fahrzeuge und 1054 für Plug-in-Hybride, was Fahrzeuge mit Elektro- und Verbrennungsmotor sind. Die Fachleute der Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers äußern sich laut der "Zeit" skeptisch zu dem von der Bundesregierung ausgegeben Ziel, dass sich bis zum Jahr 2020 eine Million Elektroautos und Plug-in Hybride auf deutschen Straßen bewegen sollen. Die Zahl sehen sie trotz Subventionen in Milliardenhöhe als utopisch an. Selbst unter sehr optimistischen Bedingungen könnte höchsten die Anzahl von 500 000 Fahrzeugen erreicht werden.

Der Professor für Automobilwirtschaft Stefan Bratzel meint, dass die Politik das Kernproblem der Elektromobilität immer noch nicht verstanden hat. Diese leide nicht primär an einem Nachfrageproblem, das man mit einer Prämie beheben könne, vielmehr bestehe ein Technologieproblem. Die Elektrofahrzeuge am Markt sind mit ihrem erheblich höheren Anschaffungspreis als ein Benziner und ihrer durch die Akkus bedingten geringen Reichweite noch nicht wettbewerbsfähig, sagt der Professor.