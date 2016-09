Bad Dürrheim. Das nächste Klassikkonzert findet am kommenden Montag, 12. September um 19.30 Uhr statt, wie immer im Hotel am Solegarten in der Luisenstraße 14. Erwartet wird der Pianist Takumi Tanaka aus Tokio, der in Bad Dürrheim einmal jährlich Halt macht und hier neben den vielen hochrangigen Künstlern gerne als Lieblingspianist platziert wird. Im ersten Teil des Abends steht der polnisch-französische Komponist Frédéric Chopin im Mittelpunkt. Er gilt als einer der einflussreichsten und populärsten Pianisten und Komponisten der Klaviermusik. Von ihm sind eine Fantasie, eine Etude und eine Ballade zu hören. Im zweiten Teil präsentiert Tanaka den Klavierzyklus Carnaval von Robert Schumann, eine Vielzahl von Charakterstücken, die er nach Figuren der Commedia dell’Arte benannte. Er widmete dieses Werk seiner damaligen Verlobten Ernestine, die der Künstler aber letztlich nicht heiratete.