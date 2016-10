Bad-Dürrheim Tagesmütter bieten neue Betreuung

Bad Dürrheim-Unterbaldingen. Mit ihrer neuen Einrichtung, der Taps-Tiger-Kleinkinderbetreuung haben sie ein Pilotprojekt gestartet. Über zehn Jahre lang hat Alexandra Maier als ausgebildete Tagesmutter in Unterbaldingen in ihrer Wohnung Kleinkinder betreut. "Irgendwann ist die Wohnung nicht mehr kleinkindgerecht eingerichtet", erzählt die Mutter von zwei Söhnen im Alter von 13 und 18 Jahren. So kam sie auf die Idee, in einem von ihr erworbenen 100 Jahre alten Haus eine Wohnung einzurichten, in der sich die Kleinen während der Tagespflege rundherum wohlfühlen und von selbstständigen Tagesmüttern behütet werden.

"Mütter, die arbeiten gehen, sollen kein schlechtes Gewissen haben."

Eine Mitstreiterin fand Alexandra Maier in Tanja Rothmann, Erzieherin und zusätzlich ebenfalls ausgebildete Tagesmutter. "Wir kennen uns schon seit der Grundschule", erzählen sie. Nachdem der Bauantrag für den Umbau vorlag und zudem sechs weitere Behörden grünes Licht gaben – alles dauerte rund zwei Jahre – gingen die beiden Frauen ans Werk.