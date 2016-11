Bad-Dürrheim Szenisches Theater begeistert Gäste

Vorgetragen wurde der Text aus dem Roman "Der Name der Rose" von Umberto Eco, ein Werk, das in die Weltliteratur eingegangen ist und verfilmt wurde. "Warum hier im Narrenschopf?" begrüßte Museumsleiterin Kathleen Mönicke die erwartungsvollen Besucher, und gab auch gleich die Antwort: "In der Zeit, in der das Stück spielt, galten lachende Menschen als Narren. Und hier, im Museum, sind sie mitten unter uns." Ungewöhnlich war die Anordnung der Sitzplätze. Die Stühle waren in Zweierreihen unter der hohen Kuppel des Raumes zu einem Kreuz aufgestellt. Mit Mönchsgesang, sakraler Musik und gedämpfter Beleuchtung wurde das Publikum rasch in die Atmosphäre eines Klosters einbezogen. Dass im Hintergrund die lebensgroßen Narrenfiguren standen, wirkte nicht störend.

Die vier Darsteller, Finn Hanssen, Birgit Heintel, Andreas Jendrusch und Alexander Kruuse Mettin, alle in Mönchskutten, barfuß oder mit Sandalen, schritten während der Aufführung stetig durch die Stuhlreihen, postierten sich abwechseln an vier verschiedenen Stellen, um ihre Texte vorzulesen.

Birgit Heintel verkörperte den jungen Adson von Melk, Finn Hanssen stellte William von Baskerville dar. Andreas Jendrusch und Alexander Kruuse Mettin schlüpften in die Rollen mehrere Personen, teilweise bis zu acht verschiedene Figuren, die sie überzeugend mit veränderten Stimmen und Mimik darstellten. Es ging um vier mysteriöse Morde, um Sünden, um verbotene Leidenschaft, Rache und Reue.