Bad-Dürrheim Kulinarische Vielfalt

Der Sonntag am 11. September hat einiges zu bieten: Das SWR 1 Pfännle macht zum ersten Mal Station in Bad Dürrheim. In der Innenstadt haben die Läden geöffnet und der Naturpark-Markt bietet regionale Spezialitäten.

Bad Dürrheim. Das SWR 1 Pfännle startet zum 19. Mal eine Reise durch Baden-Württemberg und macht an drei Sonntagen im September Station. Am 11. September ist die Erfolgsveranstaltung auch in Bad Dürrheim zu Gast und zeigt von elf bis 18 Uhr, was sich aus regionalen Zutaten alles zaubern lässt. Veranstaltet wird das SWR 1 Pfännle auf dem Großraumparkplatz in Bad Dürrheim. Ein paar Schritte weiter, auf dem Rathausplatz, erstreckt sich der Naturpark-Markt, auf dem regionale Produkte direkt vom Erzeuger präsentiert werden. Zudem laden auch die Einzelhändler in der Innenstadt zum verkaufsoffenen Sonntag ein.