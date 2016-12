Bad Dürrheim (bel). Süße Verführungen verbunden mit dem Kennenlernen von feinsten Kaffeesorten wird am Donnerstag, 8. Dezember, von 18.30 bis 20.30 Uhr beim Hüttenzauber im Hindenburgpark geboten. Das "Röstwerk" aus dem Albtal gibt Wissenswertes über die Herkunft und Botanik des Kaffees zum besten. Als geschmackliches Erlebnis wird das Team von "Marzipan in kreativer Form" aus Bad Dürrheim süße Verführungen zum Probieren zubereiten. Anmeldung für das Kaffeetasting mit Schokoladenverkostung unter: 07726/50 00. Am Freitag, 9. Dezember, laden die Veranstalter zur Apré-Ski-Party mit DJ Sascha ein. Beginn ist um 19, Ende um 22 Uhr.