Bad-Dürrheim Stunde der Kirchenmusik schlägt

Das Südbadische Blechbläserensemble ist ein Auswahlensemble der Badischen Posaunenarbeit. Unter der Leitung von Landesposaunenwart Heiko Petersen musizieren Bläser aus verschiedenen Posaunenchören in Südbaden. Seit seiner Gründung im Jahre 1996 hat sich das Ensemble in vielen Konzerten, teilweise im Zusammenspiel mit Vokalchören oder der Orgel, in Baden und darüber hinaus einen anerkannten Namen gemacht. Viele Konzertreisen führten sie in große Städte der Bundesrepublik.

Das dargebotene Repertoire des Südbadischen Blechbläserensembles umfasst Werke von Giovanni Gabrieli über Johann Sebastian Bach bis zu Gerhard Luchterhandt und Traugott Fünfgeld, von alten Meistern bis hin zu Gospel- und Swingliteratur. Weiterhin kommen Arrangements professioneller Blechbläserensembles zur Aufführung.

Eine ganze Reihe Werke wurden eigens für das Südbadische Blechbläserensemble geschrieben und von ihm uraufgeführt.