Bad-Dürrheim "Stunde der Kirchenmusik" erklingt

Der Landesjugendchor ist für das Jahr 2017 als "Patenchor" des SWR-Vokalensembles ausgewählt worden. In Anlehnung an das Profil dieses renommierten Rundfunkchores entstand das diesjährige Programm. Der Chor ist eine Fördermaßnahme des Landes Baden-Württemberg, Träger ist der Landesmusikrat. Herausragenden Schülern und Studenten aus dem ganzen Bundesland wird in konzentrierter einwöchiger Projektarbeit zwei Mal pro Jahr chorische Arbeit auf professionellem Niveau ermöglicht. Das Konzert in Bad Dürrheim bildet mit weiteren Auftritten in Stuttgart-Gerlingen und Müllheim (Baden) den Abschluss der diesjährigen Frühjahrsarbeitsphase. Die "Stunde der Kirchenmusik" beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei, um Spenden am Ausgang wird gebeten.