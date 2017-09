Bad Dürrheim. Die Peruanerin Carmen Rosa Macotala Rivera besucht die Kurstadt, um über ihre Arbeit als Strickerin zu erzählen, Treffpunkt ist am heutigen Samstag, 16. September, 20 Uhr im katholischen Pfarrsaal. Die Geschichte der 39-jährigen Peruanerin, die mit 15 Jahren nach Lima kam, um dort als Hausmädchen zu arbeiten, steht beispielgebend für viele Frauen, die heute ihr Geld mit dem Stricken verdienen. Schon lange arbeitet der Weltladen im Kurpark mit der Anden Art GmbH, zusammen. "Die Bekleidung aus Alpaka- und Baumwolle wird in aufwendiger Handarbeit gefertigt und kommt bei unseren Kunden sehr gut an", berichtet die Vereinsvorsitzende Roswitha Kneer.