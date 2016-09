Bad-Dürrheim Straßen gesperrt

Für die Busse gilt eine Ausnahmeregelung. Die Haltestelle Bad Dürrheim-Busbahnhof kann ab morgen bis einschließlich Sonntag nicht bedient werden und wird deshalb an die Haltestelle Scheffelstraße verlegt.

Die Schulbusse fahren am Freitag in Richtung Ostbaar nach der sechsten Stunde nur bis nach Sunthausen. Hier befindet sich die Endstation. Ein Informationsschreiben liegt den Schulen vor. Der Bad Dürrheimer Wochenmarkt findet wie gewohnt am Freitag von 7 bis 12 Uhr statt. Für gehbehinderte Besucher des Wochenmarktes werden Parkplätze im Bereich des ehemaligen Busbahnhofes für die Dauer des Wochenmarktes vorrätig gehalten. Die übrigen Markt- und Rathausbesucher müssen auf die Parkplätze am Minara ausweichen.

Am Montag, 26. September, kann der Parkplatz Stadtmitte wieder wie gewohnt angefahren werden. Ab Freitag, 7 Uhr, bis Montag, 12 Uhr, ist der Parkplatz Salinen-Sporthalle gesperrt.