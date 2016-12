Bad Dürrheim. Mit dem Beginn der Bauarbeiten am 30. Oktober im Rahmen des Breitbandausbaus in Sunthausen, musste die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Hochemmingen und Sunthausen voll gesperrt werden. Nun teilt die ausführende Firma mit, dass die Arbeiten noch vor Weihnachten abgeschlossen werden können, so dass die Gemeindeverbindungsstraße ab dem 23. Dezember wieder für den Verkehr freigegeben werden kann.