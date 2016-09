Bad-Dürrheim Straße nicht historisch

Er begründete seine Anfrage damit, dass ihm aufgefallen sei, dass die Sanierung der Kirchstraße im Gegensatz zu den Vorjahren nicht mehr in der Liste der Haushaltsmittelanmeldungen für 2017 enthalten sei. Ortsvorsteher Karlheinz Ullrich erklärte hierzu, dass es noch keine weiteren neuen Erkenntnisse in der Zuordnung der Straße gebe. Der derzeitige Sachstand sei, dass die Kirchstraße nicht zu den historischen Straßen in Oberbaldingen zählt. Für die Anlieger würde dies bedeuten, dass sie 95 Prozent der Sanierungskosten aus eigener Tasche bezahlen müssten. Über diesen Sachverhalt wurden zwei Anlieger bei ihrer Anfrage in Bezug auf die Sanierungsmaßnahme informiert. Dass darauf keine Resonanz erfolgte, war für Ullrich nicht überraschend, zumal mit Kosten von über 200 000 Euro für die Erneuerung ausgegangen werden muss.

Vor einigen Jahren gab es eine ähnliche Situation im Ort, als es um die Sanierung des Angerwegs ging. Dort stellte sich heraus, dass ein Teil der Straße historisch ist, was heißt, dass schon vor 1860 eine Bebauung entlang eines Straßenabschnitts vorhanden war. Die in späteren Jahren erfolgte Weiterführung der Straße wurde jedoch von den Behörden als nicht historisch eingestuft. Dies hatte für die Anlieger der später errichten Gebäude zur Folge, dass sie sich an den Sanierungskosten der Straße beteiligen mussten, was bei ihnen seinerzeit Unmut auslöste, rief Ullrich in Erinnerung.