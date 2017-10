Bad-Dürrheim Stimmen und Stimmung bestens

Bad Dürrheim-Sunthausen. Man wollte sie hören und natürlich auch sehen, die Herren mit den trainierten Stimmbändern, das war beim Jubiläum offensichtlich. Das Publikum bestand keineswegs nur aus älteren Semestern, einmal mehr hat sich die MGV-Leiterin Martina Wenzler-Gail wieder Gedanken gemacht und ein facettenreiches Programm aufgestellt.

"Eine Reise durch die Zeiten" titelte der besondere Sunthausener Abend, auf dem Ankündigungsprospekt rauscht eine rote Dampflokomotive durch die Notenwelt. Entsprechend haben sich die etwas reiferen Semester zur Bastelarbeit entschlossen und um die Abendkasse einen Bahnhofsschalter stilisiert. An diesem hingen einzelne Schildrelikte aus der Ära der Eisenbahnromantik, die Kassierer in der Festhalle trugen ältere Bahnuniformen. Durchdacht, akzentuiert, einnehmend, nicht ganz pannenfrei – wer sich in die Halle aufgemacht hat, sollte belohnt werden, aber leider auch über Gebühr schwitzen.

Wo meine Sonne scheint, Altes Fieber, Einsamer Hirte, Phänomen – so und ähnlich lauteten die Titel. Sonor zeigte der MGV sein Können, Martina Wenzler-Gail hatte am immer wieder vorgebenden Tasteninstrument wiederholt Grund zum Kopfnicken. Ein längerer Gesangs- respektive Musikabend muss überdacht sein, beim Jubiläumsauftritt durften die Solisten und selbstverständlich auch Angehörigen des Musikvereins nicht fehlen. Sogar ein Dudelsack war in Sunthausen zu hören, Katja Fischer präsentierte die den Holzblasinstrumenten zugeordnete Sackpfeife und setzte damit einen Farbtupfer.