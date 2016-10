Bad-Dürrheim Stift und Blatt Papier reichen aus

Die Eingangsfrage, muss ich ein Testament machen? hat er so beantwortet: "Wenn Sie selbst bestimmen wollen, was nach Ihrem Tod mit Ihren materiellen Gütern passiert und wie die Erben damit verfahren sollen, dann müssen Sie ein Testament machen. Darin können Sie Ihr Hab und Gut verteilen, wie Sie wollen."

Ohne Testament trete die gesetzliche Erbfolge in Kraft, die im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt ist. "Ganz enterben können Sie Ihre Verwandtschaft wegen der Pflichtteile zwar nicht, sonst aber haben Sie freie Hand. Wenn Sie Streit unter den Erben vermeiden wollen, dann ist ein Testament angesagt." Buddeberg empfahl dieses Dokument insbesondere dann auszustellen, wenn Kinder aus mehreren Verbindungen da sind, oder die Erben sich persönlich nicht nahestehen. Was häufig nicht bekannt sei: wenn ein Ehegatte stirbt, erben die Kinder mit. Auch für diesen Fall gilt es Vorsorge zu treffen. Deshalb sollten Stolpersteine zu Lebzeiten aus dem Weg geräumt werden.

Besonders interessant wird es, wenn jemand unverheiratet ist, keine Kinder vorhanden sind und kein Testament. Dann erben die Blutsverwandten, das können Eltern, Großeltern und auch deren Nachfahren sein, so der Fachmann. Beim Testament müssen einige formale Dinge beachtet werden. Es gibt zwei Formen: Ein Blatt Papier und ein Stift – das sei alles, was für ein Testament gebraucht wird. Man könne es einfach so mit der Hand herunterschreiben. Allerdings müsse es von der ersten bis zur letzten Zeile selbst mit der Hand geschrieben sein. Ein Ehegatte müsse es nicht nochmals mit der Hand schreiben, es reicht in diesem Fall eine handschriftliche Erklärung, dass dieses Testament auch sein Wille sei. "Es reicht nicht, den Text auf der Maschine oder dem Computer zu tippen und nur die Unterschrift per Hand darunterzusetzen. Ein solches Testament ist ungültig, es gelten dann wieder die gesetzlichen Erbregeln." Nicht vergessen dürfe man mit dem vollständigen Namen zu unterschreiben und an den Ort und das Datum denken. Hans Buddeberg sprach auch von der Drei-Zeugen-Regelung im Angesicht des Todes. Die rechtlichen Voraussetzungen seien schwer zu erfüllen und deshalb sollte man sich darauf nicht verlassen.