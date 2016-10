Bad-Dürrheim Steuern sollen deutlich steigen

Dennoch bleibt der Kommune unterm Strich kaum mehr, denn mit wachsender Eigenstärke reduzieren sich die Sockelgarantieleistungen innerhalb des Finanzausgleichs. "Minara"-Neubau, künftige und kommunal geführte Kinderbetreuungseinrichtung in der Kernstadt, EDV-Ausstattung, Rathausplatz Hochemmingen, Glasfaser, Grundstückserwerb, Gewerbegebiet "Hochen", Lärmschutz entlang der B 27, auf die Kurstadt kommt noch einiges zu. Auch deshalb kann oder will man die Personalkosten nicht zurückfahren, diese sollen um knapp vier Prozent steigen. Summa summarum allerdings schafft man wohl eine knappe Reduzierung des Verwaltungshaushaltes, wenn auch nur um 0,9 Prozent.

In Bad Dürrheim versickert überdurchschnittlich viel Wasser (wir berichteten), das Leck ist nach wie vor nicht ausgemacht. Dennoch sieht der Haushaltsentwurf konstant bleibende Gebühren bei den Posten Wasser und Abwasser vor, was diesbezüglich der für 2018 vorgesehene neue Hochbehälter in Öfingen mit sich bringt, muss sich weisen.

Die ersten Anträge innerhalb des Programms "Entwicklung ländlicher Raum" (ELR), werden im kommenden Jahr gestellt, der Gemeinderat ebnete nun auch den Weg in das "Länder-Sanierungsprogramm" (SSP). Sollte die Aufnahme gelingen, gibt es über acht Jahre verteilt neun Millionen Euro, dabei rückt das Sanierungsgebiet "Innenstadt" wieder in den Fokus. Der große kernstädtische Zentralparkplatz sollte schon länger mit einem neuen Belag versehen werden, ohne Fördermittel muss die Eigenkapitaldecke angegriffen werden.

Der aktuelle Haushaltsentwurf kommt zur weiteren Beratung in den Verwaltungs- und Betriebsausschuss und soll schließlich kurz vor Weihnachten beschlussreif sein.