Bad-Dürrheim Stets offenes Ohr für die Bürger

Stets habe er ein offenes Ohr für die Bürger gehabt und konnte deshalb je nach Thema die Strömungen in der Bevölkerung genau wahrnehmen. Was ihn auszeichnete war, dass er klare Standpunkte hatte, die er überzeugt und nachhaltig vertrat. Gottfried Schacherer war "ein sehr guter, bürgernaher und erfolgreicher Ortsvorsteher", betonte Klumpp. Weiter zählte das Gemeindeoberhaupt Maßnahmen auf, die in der Ära Schacherer realisiert und angestoßen wurden. So der Ausbau des interkommunalen Festplatzes im Rahmen des Melap-Programms, die Sanierung der Ortsdurchfahrt, Ausbau der Ringstraße, die etappenweise Sanierung vom alten Schulhaus und Rathaus sowie Investitionen, die der Ostbaarhalle zugute kamen. Dem Wunsch vieler Bürger entsprechend wurde eine zusätzliche Bushaltestelle an der Ecke Ringstraße/Quellenweg eingerichtet. Die Gemeinde wurde an das Gasnetz angeschlossen, für die zukünftige Glasfaserversorgung wurden Leerrohre verlegt. Da die große Hochwasserschutzmaßnahme aus verschiedenen Gründen nicht durchsetzbar war, habe sich der Ortsvorsteher für eine kleinere Lösung mit der im letzten Jahr erfolgten Vergrößerung des Grabens entlang der Kreisstraße sowie einer Verdolung zur Hochwasserableitung eingesetzt. Wichtig sei ihm auch gewesen, dass die auf der Gemarkung bestehenden Quellen in Betrieb bleiben. Durch den neu erstellten Wasserbehälter wurde ein konstanter Wasserdruck bewirkt. Die Kinderbetreuung zählte der Bürgermeister zu den weiteren wichtigen Anliegen des ehemaligen Amtsinhabers, der dafür sorgte, dass der Krabbelgruppentreff im alten Rathaus eine Bleibe finden konnte. Dank seines großen Engagements, gepaart mit dem privaten Einsatz von Alexandra Maier und Tanja Rothmann, konnte im vergangenen Jahr die erste Kleinkindbetreuung "Tiger" im Landkreis in Unterbaldingen realisiert werden. Ein stetiger Begleiter seiner Amtszeit war das Modellprojekt Melap. Im Namen der Stadt Bad Dürrheim und auch im Namen der Unterbaldinger Bevölkerung dankte Klumpp Gottfried Schacherer für dessen engagiertes Wirken als Ortsvorsteher und überreichte ein Geschenk. Seine Frau Renate, die sich humorvoll als die First Lady von Unterbaldingen bezeichnete, freute sich über einen Blumenstrauß. Die Vorsitzende des Musikvereins, Marion Hall sprach Schacherer den Dank aller Unterbaldinger Vereine aus, da er sich für deren Belange stets eingesetzt habe und überreichte ein Präsent mit kulinarischen Köstlichkeiten. Umrahmt wurde die Veranstaltung, die mit einem Stehempfang endete, vom Gesangverein und dem Musikverein.