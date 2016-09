Bad-Dürrheim Stephanie Martin will Chefin werden

Bad Dürrheim. Stephanie Martin, seit 1. September die kommissarische Rektorin, sieht den Neuigkeiten beruhigt entgegen. Vor zwei Wochen begann sie mit den Vorbereitungen. Mit 41 Lehrkräften, ebenfalls eine Rekordzahl, gäbe es eine gute Zusammenarbeit sowie eine gute Versorgung, um auch den Pflichtunterricht optimal durchzuführen. Als größte Änderung bezeichnet die Schulleiterin die Umsetzung durch die Einführung des neuen Bildungsplanes für die Klassen fünf und sechs.

Für diese Schüler soll es künftig möglich sein, an der Realschule nach Klasse neun den Hauptschulabschluss zu machen, dann nach Klasse zehn den Realschulabschluss. Somit wird in den Klassen fünf und sechs ein Unterricht auf so genanntem G-Niveau (grundlegend) sowie ein M-Niveau (mittleres Niveau) durchgeführt. Die Schulnoten werden entscheiden, in welchem Niveau es für die Schüler weitergeht. Möglich ist auch ein E-Niveau, das den Besuch des Gymnasiums vorsieht.

Profitieren werden die Schüler mit Stunden für die individuelle Förderung. Dazu wird Lerncoaching angeboten, sowie Tandemstunden, wobei zwei Lehrkräfte gleichzeitig unterrichten. In den Klassen fünf und sechs wöchentlich drei Stunden, in Klasse sieben eine Stunde. Als Jugendbegleiter stehen der Realschule sechs städtische Mitarbeiterinnen zur Verfügung: Claudia Gössel als Koordinatorin, Gabriele Pahlow, Julia Meng, Martina Kaiser, Krisztina Quattländer und Cornelia Rombach. Als ehrenamtliche Jugendbegleiter werden Silke Schmid, Ute Sommer, Cornelia Rombach, Stefan Kalt und Heiko Groß im Einsatz sein. Maximilian Frankowski und Pascal Gössel wurden zu Junioren-Jugendbegleiter bestimmt.