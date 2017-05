Bad Dürrheim. Aus Radolfzell stammt der Steinkünstler Volker Paul. Seine Definition von Stein-Balance lautet: Steine werden punktgenau aufeinander gestellt – ohne jegliche Hilfsmittel. Die Steine werden zuvor in keinster Weise bearbeitet. Der Referent berichtet über seine Baukunst, die er am Bodensee ausübt und am See des öfteren zu sehen ist. Am Ende kann jeder Besucher seine Fingerfertigkeit selbst unter Beweis stellen. Der Vortrag findet statt am Dienstag, 30. Mai, um 19.30 Uhr im Haus des Gastes. Der Eintritt ist frei!