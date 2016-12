Bad-Dürrheim Statt pauken heißt es basteln

Bad Dürrheim-Oberbaldingen. Die Kinder hatten in ihren Schultaschen buntes und glitzerndes Papier, Pappe Klebstoff, Farbe, Kekse, Zuckerguss und Geschenkpapier dabei. Gleich zu Unterrichtsbeginn herrschte in den Räumen ein emsiges Treiben, an dem auch die Mütter und einige Väter beteiligt waren.

In einem der Räume wurden lustige Weihnachtswichtel gebastelt, in einem anderen Klassenzimmer entstanden hübsche Sterne, im nächsten attraktive Bilderrahmen und andere verwandelten Tetra-Packungen in praktische kleine Taschen. Wer es lieber süß mochte, der war in der "Kekshaus-Werkstatt" genau richtig. Hier wurde Gebäck mit Zuckerguss zu kleinen Häuschen zusammengeklebt und mit bunten Bonbons verziert. "Es ist einfach toll, dass uns die Eltern dabei unterstützen, alleine würden wir das gar nicht schaffen", freute sich Schulleiterin Patricia Schneider.

Die selbstgebastelten Dinge konnten sich die Kinder als Weihnachtsgeschenk hübsch verpacken lassen, dazu saß ein fleißiger Papa in der Geschenke-Verpackungsstation. Großer Andrang herrschte vor der Schulküche. Hier wurden viele Waffeln gebacken, deren verlockender Duft durchs ganze Schulhaus strömte, ebenso das köstliche Aroma von Früchtepunsch. Die leckeren Sachen waren für einen geringen Betrag zu erhalten. Die gesamte Summe war für den tibetischen Jungen Yeshi gedacht, dem Patenkind der Ostbaarschule.