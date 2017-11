Bad-Dürrheim Stadtentwicklung soll konkret werden

Ein besonderes Entwicklungspotenzial misst Doderer der Kurstadt auch wegen ihrer Nähe zur Autobahn 81 zwischen Singen und Stuttgart bei. Die Autobahn ziehe besonders viele Investitionen und Menschen an. Und da kämen "keine Dummen". Schließlich würden die Firmen händeringend nach Fachkräften suchen. Das wiederum ziehe Bedarf an Wohnraum, Gesundheitsversorgung und Konsumangebot nach sich. Doderer erwähnte die Millionen-schwere Investition des Möbel-Unternehmens XXXLutz in Villingen. Das würden die "im Leben nicht machen", wenn sie nicht von der Kaufkraft der Region überzeugt wären.

"Wirtschaft wächst weiter"

Doderer geht von einem weiteren Wirtschaftswachstum in Deutschland in den nächsten Jahren aus. Positiv wertet er auch die Anziehungskraft der "Marke" Schwarzwald. Die Menschen würden sich nach Stabilität sehnen. Wobei er den Arbeitstitel des Dürrheimer Stadtentwicklungskonzepts mit "Perspektive 2040" "ein bisschen kühn" empfindet. Eine Prognose über 22 Jahre abzugeben, sei gewagt. Doderer befürwortet, den Prozess am Laufen zu halten und zeitnah mit Ergebnissen aufzuwarten, um das öffentliche Interesse aufrecht zu halten.

Vorgeschlagen wurde ein Workshop, um Projekte und das weitere Vorgehen zu entwickeln. Monika Link merkte an, dass der Altersdurchschnitt bei solchen Arbeitsgruppen im Durchschnitt bei über 55 Jahren in Bad Dürrheim liege. Da sei es fraglich, in wie weit die Interessen der Jugend abgebildet seien. Wie könne erreicht werden, dass alle Bürger mit ins Boot genommen würden? Doderer empfahl, die Generationen zunächst getrennt voneinander zu befragen. "Bürgerbeteiligung ist schon gut, aber nicht alle miteinander." Es könne auch nach dem gefühlten Alter eingeladen werden. So gebe es Ältere, die im Geist jung geblieben seien und auch für die Jugend interessante Ideen parat hätten. Bürgermeister Walter Klumpp liegt die Einbindung der Stadtteile beim Thema Stadtentwicklung am Herzen.

Letztlich stimmte der Ausschuss dafür, den Entwicklungsprozess fortzuführen. Geklärt werden solle auch, welche Form der Befragung durchgeführt werde, um die Ideen aus den Reihen der Einwohner aufgreifen zu können. Das Thema Stadtentwicklung solle auch im Gemeinderat behandelt und die Umsetzung zeitnah auf den Weg gebracht werden.