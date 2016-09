Bad-Dürrheim Stadt will neues Zertifikat bekommen

Bad Dürrheim. Seit März 2016 hat sich die Steuerungsgruppe weitere zweimal getroffen und die notwendigen Arbeiten für eine erfolgreiche Bewerbung Bad Dürrheims für das Zertifikat Fairtrade-Stadt vorangetrieben. Die erforderlichen Kriterien für den Erhalt des Siegels sind weitestgehend erfüllt, so dass die Bewerbung voraussichtlich noch im September an die Zertifizierungsstelle TransFair, dem Verein zur Förderung des Fairen Handels mit der Dritten Welt in Köln, geschickt werden kann.

Dies wird die erste Phase der Arbeit der Steuerungsgruppe abschließen. Dem folgt die Verbreitung und Vertiefung der Grundsätze des Fairen Handels in der Bad Dürrheimer Öffentlichkeit sowie das Gewinnen weiterer Mitwirkender, Unterstützer und Förderer. Im Rahmen der Fairen Woche 2016 wird sich die Steuerungsgruppe nun erstmals öffentlich vorstellen. Am 9. September von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr präsentiert sich die Gruppe an einem Stand auf dem Bad Dürrheimer Wochenmarkt und informiert die Bürger über den Fairen Handel, die Arbeit der Steuerungsgruppe sowie die derzeit beteiligten Betriebe, Geschäfte, Vereine, Schulen und Kirchen. Die Öffentlichkeit ist eingeladen, sich über das Projekt Fairtrade-Stadt zu informieren und das eine oder andere Faire Produkt zu kosten, so die Verantwortlichen. Die Steuerungsgruppe Fairtrade-Stadt freut sich zusätzlich über weitere Mitstreiter und lädt alle interessierten Bürger sowie Vertreter von Betrieben, Geschäften und Vereine ein, in der Steuerungsgruppe mitzuwirken und Bad Dürrheim noch ein Stückchen "Fairer" zu machen!

Das nächste Treffen der Steuerungsgruppe Fairtrade-Stadt findet am Dienstag, 20. September, um 18.15 Uhr in den Räumlichkeiten des Generationentreffs Lebenswert in der Viktoriastraße 7 statt.