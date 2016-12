Bad-Dürrheim Stadt fördert Generationenwohnen

Bad Dürrheim. Was geschah bisher? Im Mai hatten Angelika Strittmatter und Wolfgang Götz von Verein Generationentreff Lebenswert die Soziologin Eva Wonneberger vom Institut für Gemeinschaftliches Wohnen eingeladen, die das Projekt über neue Wohnformen im Alter vorstellte. Anhand von Fragebögen wurde im Juni der Bedarf ermittelt. Mehr als die Hälfte der Personen gab bekannt, dass sie sich vorstellen könnten, mit Gleichaltrigen in ein entsprechendes Haus zu ziehen, um dort den Lebensabend zu verbringen. Fast genau so viele bekundeten, dass sie ein generationenübergreifendes Wohnen bevorzugen würden. Das heißt, ein Haus, in dem auch junge Familien mit Kindern wohnen. Die Befragung habe auch ergeben, dass ein Drittel nicht umziehen möchte, zwei Drittel könnten sich einen Umzug vorstellen.

Im September fuhren 22 Personen zunächst nach Burgrieden bei Laupheim und anschließend nach Kempten, um sich dort zwei verschiedene Wohnkomplexe anzuschauen. Eva Wonneberger und Wolfgang Götz stellten diese Projekte vor. In dem kleinen Ort Burgrieden wurde in der Ortsmitte für Senioren ein Haus mit Miet - und Eigentumswohnungen gebaut, mit integriert sind Gemeinschaftsräume, eine Seniorenwohngemeinschaft.

Das zweite Projekt in der Altstadt von Kempten besteht bereits seit 1994. Hier sind 65 Wohnungen vorhanden. in denen Senioren, junge Familien und Studenten wohnen. Es gibt eine Cafeteria im Haus, die auch von Außenstehenden besucht wird und außerdem eine Tagespflege für Demenz-Erkrankte.