Bad Dürrheim-Oberbaldingen/Biesingen. In den Ortsteilen Oberbaldingen und Biesingen laden die Kindergärten zur St. Martinsfeier ein. Das Oberbaldinger Spatzennest lädt am Freitag, 11. November, um 18 Uhr im Außenspielbereich des Kindergartens. Mitzubringen sind: Tassen für Glühwein und Punsch. Dieser Abend bietet allen Gästen ein abwechslungsreiches Programm mit Singen von Martinsliedern, einen Laternentanz und einem Rollenspiel. Begleitet werden sie vom Musikverein Oberbaldingen. In Biesingen wird ebenfalls am Freitag, 11. November, bereits um 17.30 Uhr zum St. Martins-Schauspiel beim Kindergarten eingeladen. Im Anschluss geht es in Begleitung des Spielmannszuges zum Backhäusle. Dort können sich die Umzugsteilnehmer und die Gäste bei Wurst, Kinderpunsch und Glühwein stärken. Der Erlös des Verkaufs wird zur Erneuerung der Theater- und Kaufladenecke im Kindergarten verwendet. Es wird gebeten, für den Punsch/Glühwein einen eigenen Becher mitzubringen.