Bad-Dürrheim SSC stellt sich auf schwierige Zeiten ein

Bad Dürrheim (kal). Volker Weiss wurde bei der Hauptversammlung des Schwimm-und Ski-Clubs Bad Dürrheim zum Nachfolger von Karl Hallensleben als Vorsitzender des 285 Mitglieder zählenden Vereins gewählt. In seine Antrittsrede ließ Weiss einfließen, dass sich der Verein und seine schwimmsportbegeisterten Mitglieder, allein 170 sind Kinder und Jugendliche, auf schwierige Zeiten einstellen müssen. Zum einen werden, wie in der jüngsten Vergangenheit schon erlebt, beim in die Jahre gekommenen Minara möglicherweise weitere Reparaturen anfallen. Die bisher notwendigen Instandsetzungsarbeiten hatten zur Folge, dass der Trainingsbetrieb und die sonstigen Schwimmangebote zeitweise ausfallen mussten.