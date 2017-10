Bad-Dürrheim SSC kürt die Vereinsmeister im Minara

Noch einmal Wettkampfschwimmen im alten Minara und eventuell von Kameraden Revanche fordern – die Bad Dürrheimer Schwimmer präsentierten sich im Zuge der Vereinsmeisterschaften auch wieder als große und gut gelaunte Familie. "Wir sind hier bei saunaähnlichen Temperaturen die Caterer", schmunzelten Manuela Hennig und Marianne Weiß, das Damen-Duo ließ sich die Anstrengung nicht anmerken und war für das leibliche Wohl zuständig. Im Verein hat man gewisse Befürchtungen, was die Minara Zukunft angehe. Der Schwimmunterricht beispielsweise in Schulen wäre in Gefahr.