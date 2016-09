Bad Dürrheim-Hochemmingen (kal). Die Unsitte, etwas zu bauen und nachträglich einen Bauantrag zu stellen, erregte den Unmut von Mitgliedern des technischen Ausschuss, berichtete Ortsvorsteher Helmut Bertsche. Konkret ging es darum, dass im Ortsteil ohne Genehmigung ein Geräteraum an ein Gebäude anbaut wurde. Korrekt ging ein Baugesuch zur Errichtung einer Doppelgarage in der Schweizer Straße ein, dem zugestimmt wurde. Reinhold Springindschmitten informierte, dass die Ausführung der Ergänzungsmaßen an der Flutlichtanlage beim Sportplatz in etwa drei Wochen erfolgen soll.