Bad-Dürrheim Spielraum für den Handel nicht größer

Bad Dürrheim. "Die Stadt erfüllt die Kriterien für ein Unterzentrum schon seit längerem", erklärt die städtische Pressesprecherin Patricia Ehret.

Bad Dürrheim besitze mit weiterführenden, allgemeinbildenden Schulen, Einrichtungen der Jugend- und Erwachsenenbildung, mehreren praktischen Ärzten sowie Fachärzten und Zahnärzten, Sport- und Freizeiteinrichtungen, mehreren Kreditinstituten, Dienstleistungsbetrieben sowie Fachgeschäften eine große Auswahl und breite Vielfalt in der Ausstattung, die im Landesentwicklungsplan als kennzeichnend für ein Unterzentrum aufgeführt werden, führt sie weiter aus. Die Aufstufung bringe gewisse Veränderungen mit, jedoch: "Grundsätzlich gelten im Gewerbegebiet zunächst weiterhin die Handelsflächenbeschränkungen des rechtskräftigen Bebauungsplans. Bad Dürrheim wäre nun als Unterzentrum jedoch – anders als bisher – berechtigt, über ein Bauleitplanverfahren großflächigen Einzelhandel, das heißt mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche zu errichten. Dies allerdings auch nur in den, im Regionalplan festgelegten Vorrang- und Vorbehaltsgebieten, die für alle Ober-, Mittel- und Unterzentren festgelegt werden", erklärt Ehret. Diese Festlegung müsse noch erfolgen. Sollte das Gewerbegebiet als ein solches Gebiet festgelegt werden, könnte dort vom Grundsatz her großflächiger Einzelhandel genehmigungsfähig sein.

Eine Erweiterung oder auch Neuansiedlung hänge auch von anderen raumordnerischen Zielvorgaben ab. So darf beispielsweise ein neuer oder neu erweiterter Einzelhandelsbetrieb nicht mehr als 30 Prozent seines Umsatzes von außerhalb des Verflechtungsbereichs erzielen. In Bad Dürrheim wäre der Verflechtungsbereich die Stadt mit ihren Ortsteilen. Mit dieser Aufstufung bekommt die Kurstadt zudem mehr Möglichkeiten, bei der Grundversorgung, beispielsweise im Ärztebereich. Unterzentren sollen im Vergleich zu Kleinzentren – wie es Bad Dürrheim bislang war – eine qualifiziertere Ausstattung in der Grundversorgung besitzen. "Unter Berücksichtigung der allgemeinen Rahmenbedingungen gibt es somit in der Tat mehr Möglichkeiten", so Ehret. Die Ansiedlung von Industrie und Gewerbe hänge allerdings mehr vom Status als Siedlungsbereich ab und dieser war schon Kleinzentrum. Rechtlich gesehen gäbe es keine Auswirkungen durch die Aufstufung. "Aus unserer Sicht ist die Aufwertung für Bad Dürrheim ein weiterer Imagefaktor. Gerade die weichen Standortfaktoren machen Bad Dürrheim zu einem attraktiven Wohnort und touristischem Anziehungspunkt."