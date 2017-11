Bad-Dürrheim Spieler lassen Training ausfallen

Bad Dürrheim. Mit der Aktion wollten die Spieler darauf aufmerksam machen, dass seit Monaten ausstehende finanzielle Zusagen seitens des Vereins nicht eingehalten worden seien.

Vereinsvorsitzender Albrecht Schlenker erklärte, dass es eine Vielzahl an Gründen gebe, die schließlich zu den Zahlungsschwierigkeiten geführt hätten, seien es geringere Zuschauereinnahmen, ein Spender habe seine finanzielle Zuwendung gekürzt und andere Faktoren mehr.

Bereits in der Hauptversammlung Ende Oktober hatte der kommissarische Kassenverwalter Alexander Thumer ein Minus von 9000 Euro vermeldet. Diese Summe habe ausgeglichen werden können, merkt Schlenker an, fehlte aber dann für den Start im neuen Geschäftsjahr. Allein der Rückgang bei den Zuschauereinnahmen belaufe sich in der ersten Runde von August bis aktuell November im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf ein Minus von 8000 Euro. Über das geringere Interesse der Zuschauer kann Schlenker nur spekulieren. Eine Rolle spiele sicherlich auch das Spiel gegen Villingen im Vorjahr, das besonders viele Zuschauer angelockt habe.