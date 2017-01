Bad-Dürrheim Spektakulärer Fall heute vor Landgericht

Bad Dürrheim (rtr). Dem 58-jährigen Beschuldigten wird vorgeworfen, als Bewohner einer Pflegeeinrichtung in Bad Dürrheim versucht zu haben, einen im Bett liegenden etwa gleichaltrigen Mitbewohner mit einem Kissen zu ersticken, was nur durch das Eingreifen des Pflegepersonals habe verhindert werden können. Der Beschuldigte soll die Tat infolge einer ausgeprägten Alkoholdemenz im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen haben, weshalb seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus in Betracht kommt. Die Verhandlung beginnt um 9 Uhr im Saal acht des Landgerichts.