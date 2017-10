Bad Dürrheim. Mit dem offenen politischen Stammtisch laden die Sozialdemokraten die Bad Dürrheimer ein, aktiv an den Entwicklungen in der Gemeinde teilzunehmen. Der Ortsverein möchte politisch interessierte Bürger durch eine offene Diskussion für das politische Leben und einzelne gesellschaftliche Themen interessieren. Das Treffen findet statt am Samstag, 7. Oktober, Beginn ist um 15 Uhr im Öfinger Landhaus. Das Thema ist: "Das Wahlergebnis der Bundestagswahl – was bedeutet der ›Neuanfang‹ für uns?" Die deutsche Politik steht vor einer neuen Situation und die SPD muss die Chance zur Erneuerung, in politischer Opposition zur Endzeit der Ära Merkel, nutzen, so die Ortsvereinsvorsitzende Derya Türk-Nachbaur.