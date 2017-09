Bad-Dürrheim SPD bereit für eine Partie am Tischkicker

Am Samstag, 14. Oktober, wird vormittags ein Selbstverteidigungskurs für Jugendliche ab zwölf Jahren angeboten. Außerdem wird es in der Realschule eine "Jugendhaus-AG" geben. Es gehe dabei darum, gemeinsam Spaß auf Inlinern, Skates und Rollern ausleben zu können. Grieshaber ist durch ihre Tätigkeit als Betreuungsperson an der Realschule am Salinensee keine Unbekannte. Daher fällt es ihr nicht schwer, Kontakt zu den Jugendlichen zu finden. Ganz besonders wichtig ist ihr der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zu den Jugendlichen. Sie möchte für die Jugendlichen da sein, sich dabei aber keinesfalls aufdrängen.

Derya Türk-Nachbaur hat auch viele Ideen, die sich mit jungen Menschen im Bohrturm realisieren lassen könnten: von Poetry Slam-Abenden bis hin zu internationalen Sommerfesten ließe sich einiges verwirklichen.

Die Genossen sind gerne bereit, im Bedarfsfall zu helfen, wenn das Team des Jugendhauses bei der Verwirklichung seiner Ideen Unterstützung braucht.