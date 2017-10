Bad-Dürrheim SPD-Basis diskutiert Ausrichtung

Im Feriendorf ließ man das Wahlergebnis vom 24. September Revue passieren und dachte auch lauter über eine Neuausrichtung der Partei nach, zumindest einige baaremer Sozialdemokraten relativieren mittlerweile die Agenda 2010. Grundsätzlich dürften aber auch die Genossen in der Kur- und Bäderstadt an der von SPD und Bündnis-Grünen vor 14 Jahren vorgegebenen Marschrichtung festhalten wollen, die Agenda habe schließlich auch Vorteile, so Hans-Joachim Genz vom Ortsverein.

Genz war als Wahlhelfer im Bad Dürrheimer Kurstift eingesetzt und schüttelt mit Blick auf die dortige Auszählung immer noch den Kopf, das AfD-Abschneiden im Wahllokal bezeichnet er als "schlimm".

Quo vadis, SPD? Vielleicht hätte Derya Türk-Nachbaur beim Stammtisch eine mehr oder weniger konkrete Antwort liefern können, die neue Ortsvereinsvorsitzende ließ sich jedoch wegen der Teilnahme an einem Kongress entschuldigen. Von ihrem Stellvertreter Walter Polaczek war in Öfingen zu hören: "Wir unterstützen den Kurs von Martin Schulz und Andrea Nahles. Deren Kraftausdruck in Richtung der politischen Gegner war mit einem Schuss Humor versehen, das wird im Nachklang gern vergessen."