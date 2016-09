Bad Dürrheim. Ein Konzert mit "Roger Tristao Adao" findet am Dienstag, 6. September um 19.30 Uhr im Haus des Gastes in Bad Dürrheim statt, der Eintritt ist frei. Es erklingt Musik von Gapar Sanz, Luys Milan, Isaac Albèniz, Enrique Granados und Francisco Tarrega. In diesem Konzert werden feurige Tänze des 19. Jahrhunderts den verträumten Pavanen und Fantasien des goldenen Entdecker-Zeitalters gegenübergestellt. Viele der Melodien stammen aus der Mitte des Jahrhunderts. Damals versuchten spanische Komponisten, eine nationaltypische Musik zu schaffen. Die Zuhörer werden durch Erläuterungen durch das Programm geführt.