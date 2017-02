Bad-Dürrheim Soziales Engagement im Wandel

Im Gemeindehaus kam es zu einem stillen und besonnenen Empfang, die Vereinsauflösungen bedeuten nicht, dass die Diakoniearbeit der Johannes-Gemeinde komplett erliegt. Jaeckel wagt den Blick in die Zukunft und sieht den Kirchengemeinderat mit weiteren Prioritäten versehen, dieser könnte ab dem Tag x auch über die Verwendung der noch vorhandenen Geldmittel entscheiden.

Bei Hannelore Siefert hält sich die Wehmut zwar in Grenzen, etliche Jahrzehnte Sozial- und zunächst eben auch Pionierarbeit hinterlassen allerdings Spuren. "Es fing ganz klein an und wurde immer mehr, schließlich kam das erste Auto hinzu", erinnert sich die Ruheständlerin. Gänzlich freiwillig übrigens nahm man den Vereinsstatus zurückliegend gar nicht an, von den zuständigen Stellen in Freiburg sei gehörig Druck ausgegangen.

Hannelore Siefert: "Man sagte uns, wenn wir nicht Verein werden, gibt es schlicht keine Zuschüsse mehr! Rund um Bad Dürrheim war die Kirchen-Sozialarbeit nahezu überall schon in Vereinsbahnen."